Почти 31 тысячу тонн кормов заготовили аграрии Псковской области

13:22, 16 июля 2024, ПАИ

Активную заготовку кормов на зимне-стойловый период ведут сельскохозяйственные товаропроизводители Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

На данный момент аграрии заготовили почти 31 тысячу тонн кормов, или 7,4 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота, в том числе в физическом весе сена – 6,5 тысячи тонн, сенажа – 73,4 тысячи тонн, силосной массы – 30,1 тысячи тонн.

Аграрии заготовили кормов на 9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сейчас заготовленный объём кормов составляет 32 % от потребности.

Наибольшее количество кормов на одну условную голову скота заготовили в Пыталовском, Опочецком, Порховском муниципальных округах, Новосокольническом и Псковском районах.

Ранее сообщалось, что более чем в два раза увеличат площадь фруктовых садов сельхозпроизводители в Псковской области к 2028 году.

Также сообщалось, что аграрии Псковской области за последние восемь лет достигли рекордных показателей в производстве рапса: его объём увеличился в 20 раз и превысил отметку в 36 тысяч тонн.