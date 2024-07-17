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Общество

В России не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары

Министерство сельского хозяйства не видит рисков для нового урожая из-за аномальной жары. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там подчеркнули, что в условиях современного интенсивного растениеводства риски воздействия аномальных температур на культуры уже заложены в производственный процесс. При этом их минимизируют за счёт использования агротехнологических приемов, например, мелиорации.

Кроме того, учитывая показатели валового сбора и ценовой динамики, не стоит ожидать существенного подорожания плодоовощной продукции в этом году.

Ранее сообщалось, что почти 31 тысячу тонн кормов заготовили аграрии Псковской области.

Также отмечалось, что аграрии Псковской области за последние восемь лет достигли рекордных показателей в производстве рапса: его объём увеличился в 20 раз и превысил отметку в 36 тысяч тонн.

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