В России не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары

08:26, 17 июля 2024, ПАИ

Министерство сельского хозяйства не видит рисков для нового урожая из-за аномальной жары. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там подчеркнули, что в условиях современного интенсивного растениеводства риски воздействия аномальных температур на культуры уже заложены в производственный процесс. При этом их минимизируют за счёт использования агротехнологических приемов, например, мелиорации.

Кроме того, учитывая показатели валового сбора и ценовой динамики, не стоит ожидать существенного подорожания плодоовощной продукции в этом году.

Ранее сообщалось, что почти 31 тысячу тонн кормов заготовили аграрии Псковской области.