В опочецкой школе отремонтировали спортивную площадку

08:41, 17 июля 2024, ПАИ

Завершился ремонт спортивной площадки в средней школе №4 в Опочке. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» и президентскому национальному проекту «Образование», сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своём телеграм-канале.

«Этот важный шаг направлен на создание удобных условий для занятий спортом и физической активностью учащихся. Замена покрытия, ремонт ограждения, улучшение освещения и новое спортивное оборудование предоставят возможность для разнообразных тренировок и проведения спортивных мероприятий», – отметил Юрий Ильин.

Глава муниципалитета также выразил уверенность, что с началом нового учебного года площадка станет популярным местом среди учащихся.

Ранее сообщалось, что ремонт завершился в одной из школ Псковского района. Кроме того, отмечалось, что школу на 825 мест строят в Себеже.