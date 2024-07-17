В опочецкой школе отремонтировали спортивную площадку
Завершился ремонт спортивной площадки в средней школе №4 в Опочке. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» и президентскому национальному проекту «Образование», сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своём телеграм-канале.
«Этот важный шаг направлен на создание удобных условий для занятий спортом и физической активностью учащихся. Замена покрытия, ремонт ограждения, улучшение освещения и новое спортивное оборудование предоставят возможность для разнообразных тренировок и проведения спортивных мероприятий», – отметил Юрий Ильин.
Глава муниципалитета также выразил уверенность, что с началом нового учебного года площадка станет популярным местом среди учащихся.
Ранее сообщалось, что ремонт завершился в одной из школ Псковского района. Кроме того, отмечалось, что школу на 825 мест строят в Себеже.
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