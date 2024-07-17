Теплицы для практических занятий ботаникой обустроят в строящейся в Пскове школе

10:41, 17 июля 2024, ПАИ

Теплицы для практических занятий ботаникой будут функционировать в школе на 525 мест, строящейся на улице Киселева в Пскове. Об этом рассказал генеральный директор подрядной организации Алексей Погибельный в сюжете телеканал «Первый Псковский».

«Будут предусмотрены площадки для занятий по высаживанию, выращиванию растений с установкой отдельной теплицы для обучения классов», – отметил он.

Напомним, строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года.

Всего в Псковской области строятся шесть подобных школ, от 200 до тысячи мест. 2 в Пскове – на улице Киселева и Инженерной, а также в Гдове, Себеже, Печорах и Пыталовском муниципальном округе.

Все они строятся в рамках президентского нацпроекта «Образование».