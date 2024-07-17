Теплицы для практических занятий ботаникой обустроят в строящейся в Пскове школе
Теплицы для практических занятий ботаникой будут функционировать в школе на 525 мест, строящейся на улице Киселева в Пскове. Об этом рассказал генеральный директор подрядной организации Алексей Погибельный в сюжете телеканал «Первый Псковский».
«Будут предусмотрены площадки для занятий по высаживанию, выращиванию растений с установкой отдельной теплицы для обучения классов», – отметил он.
Напомним, строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года.
Всего в Псковской области строятся шесть подобных школ, от 200 до тысячи мест. 2 в Пскове – на улице Киселева и Инженерной, а также в Гдове, Себеже, Печорах и Пыталовском муниципальном округе.
Все они строятся в рамках президентского нацпроекта «Образование».
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