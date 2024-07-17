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Общество

Два спортзала строят в новой школе на улице Киселёва в Пскове

Два спортзала строят в новой школе на улице Киселёва в Пскове, сообщил директор по строительству Алексей Фёдоров в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Два спортзала строят в новой школе на улице Киселёва в Пскове. Здесь и далее: скриншоты из сюжета

Площадь одного спортзала составит 250 квадратных метров. Он будет предназначен для учащихся младших классов. Во втором спортзале будут заниматься старшеклассники. Там же расположится отдельная трибуна для болельщиков.

Также будут предусмотрены обустроенные раздевалки. «Будут душевые с отдельными кабинками. Отдельный туалет, место для шкафчиков и табуреток. Есть отдельное помещение для раздевалки, душевой и туалета для детей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал Алексей Фёдоров.

Напомним, строительство новой школы на 525 мест на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года.

Всего в Псковской области строятся шесть подобных школ от 200 до тысячи мест. Две в Пскове – на улице Киселёва и Инженерной, а также в Гдове, Себеже, Печорах и Пыталовском муниципальном округе.

Все они строятся в рамках президентского нацпроекта «Образование».

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