Каким будет актовый зал в новой школе на улице Киселёва в Пскове, рассказал подрядчик

11:51, 17 июля 2024, ПАИ

Каким будет актовый зал в новой школе на улице Киселёва в Пскове, рассказал подрядчик в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Актовый зал будет рассчитан на 300 зрительских мест. Там установят большую сцену с освещением и музыкальным оборудованием. Стены и потолок отделают звукоизолирующим материалом, чтобы не мешать занятиям.

Напомним, строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года.

Всего в Псковской области строятся шесть подобных школ от 200 до тысячи мест. Две в Пскове – на улице Киселёва и Инженерной, а также в Гдове, Себеже, Печорах и Пыталовском муниципальном округе.

Все они строятся в рамках президентского нацпроекта «Образование».