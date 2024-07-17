Каким будет актовый зал в новой школе на улице Киселёва в Пскове, рассказал подрядчик
Каким будет актовый зал в новой школе на улице Киселёва в Пскове, рассказал подрядчик в сюжете телеканала «Первый Псковский».
Актовый зал будет рассчитан на 300 зрительских мест. Там установят большую сцену с освещением и музыкальным оборудованием. Стены и потолок отделают звукоизолирующим материалом, чтобы не мешать занятиям.
Напомним, строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года.
Всего в Псковской области строятся шесть подобных школ от 200 до тысячи мест. Две в Пскове – на улице Киселёва и Инженерной, а также в Гдове, Себеже, Печорах и Пыталовском муниципальном округе.
Все они строятся в рамках президентского нацпроекта «Образование».
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