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Общество

У псковичей с высокой зарплатой чаще встречается беспорядок на рабочем столе

У псковичей, которые зарабатывают от 100 тысяч рублей, беспорядок на рабочем столе встречается чаще, чем у тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей (33 % против 17 %), следует из данных опроса SuperJob.

65 % псковичей любят порядок на рабочем месте, а 24 % предпочитают творческий беспорядок. Любителей хаоса больше среди мужчин, чем среди женщин.

Ранее сообщалось, что 25 % руководителей компаний из Пскова считают, что брюнетки работают эффективнее, а почти 50 % работающих псковичей просили повышения зарплаты.

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