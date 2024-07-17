У псковичей с высокой зарплатой чаще встречается беспорядок на рабочем столе

13:43, 17 июля 2024, ПАИ

У псковичей, которые зарабатывают от 100 тысяч рублей, беспорядок на рабочем столе встречается чаще, чем у тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей (33 % против 17 %), следует из данных опроса SuperJob.

65 % псковичей любят порядок на рабочем месте, а 24 % предпочитают творческий беспорядок. Любителей хаоса больше среди мужчин, чем среди женщин.

Ранее сообщалось, что 25 % руководителей компаний из Пскова считают, что брюнетки работают эффективнее, а почти 50 % работающих псковичей просили повышения зарплаты.