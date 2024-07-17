У псковичей с высокой зарплатой чаще встречается беспорядок на рабочем столе
У псковичей, которые зарабатывают от 100 тысяч рублей, беспорядок на рабочем столе встречается чаще, чем у тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей (33 % против 17 %), следует из данных опроса SuperJob.
65 % псковичей любят порядок на рабочем месте, а 24 % предпочитают творческий беспорядок. Любителей хаоса больше среди мужчин, чем среди женщин.
Ранее сообщалось, что 25 % руководителей компаний из Пскова считают, что брюнетки работают эффективнее, а почти 50 % работающих псковичей просили повышения зарплаты.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 июля 2024
Горячую линию по вопросам голосования на выборах запустила избирательная комиссия Псковской области
17 июля 2024
Работа НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями станет темой круглого стола в медиацентре ПАИ