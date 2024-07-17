Празднование Дня города Пскова и новые точки притяжения обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Глава Пскова Борис Елкин стал гостем программы «Среда обитания» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июля.
Главное из эфира:
- День города Пскова в 2024 году выпадает на будни, в связи с чем программа растянута более чем на неделю и затрагивает несколько выходных;
- в августе запланировано торжественное открытие мультимедийной части пешеходного фонтана в сквере на Четырёх углах;
- новый парк аттракционов в Пскове откроют буквально в эти выходные;
- ко Дню города открыть движение по пешеходному мосту не представляется возможным. Завершить работы подрядчик планирует приблизительно через три недели, в августе;
- близятся к завершению работы в здании бывшего кинотеатра «Октябрь», в течение месяца их планируют завершить;
- Псковская краеведческая библиотека в реконструированном здании бывшего кинотеатра «Октябрь» откроется в августе, но книги туда уже завозят;
- в здании бывшего «Октября» откроется бесплатный общественный туалет: в него будет отдельный вход со стороны заднего фасада;
- точек притяжения в Пскове с каждым годом становится всё больше;
- в День города в Пскове пройдёт большое количество различных мероприятий: III Псковский парад-фестиваль оригинальных плавсредств, костюмированный фестиваль сапсёрфинга, молодёжный вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем», Парад детских колясок и многое другое;
- власти Пскова планируют и дальше масштабировать фестиваль сапсёрфинга, делая упор на карнавал, а не на спортивную составляющую;
- Борис Елкин и сам плавает на сапборде, но делает это «для души» и участвовать в фестивале пока не готов;
- основные площадки празднования Дня города Пскова – Зелёный театр, Финский парк и парк Строителей;
- на празднике выступят певица Лиза Матрёшка, кавер-группа «Красивая» и другие псковские музыканты и коллективы;
- власти Пскова не планируют устраивать на День города концерты звёзд «первой величины»: «Нет задачи собрать 20 тысяч человек. Это спокойный семейный праздник»;
- кормить участников и гостей Дней города будут в фуд-траках и специальных стандартизированных палатках, закупленных на средства нацпроекта;
- деловая повестка Дня города Пскова будет носить закрытый характер. В Псковскую область приедут с визитом делегаты из Китая, Белоруссии и ряда субъектов России. Планируется подписание ряда соглашений;
- новые барсики появятся в Пскове в этом году;
- многие работающие в Пскове компании охотно отзываются на инициативы городских властей, в том числе помогая в организации мероприятий к Дням города;
- каких-то специальных усилий по уборке к Дням города псковские коммунальные службы не предпринимают: «Мы не живём от праздника до праздника. У нас задача, чтобы город всегда был чистым».
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