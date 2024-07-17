Празднование Дня города Пскова и новые точки притяжения обсудили на «Серебряном дожде». Главное

19:02, 17 июля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин стал гостем программы «Среда обитания» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июля.

Главное из эфира: