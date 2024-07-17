Полноценный запуск мультимедийного фонтана в Пскове запланирован на август

15:56, 17 июля 2024, ПАИ

Мультимедийную проекционную часть пешеходного фонтана в сквере на Четырёх углах в Пскове планируют запустить в августе, сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июля.

«С открытием мультимедийной проекционной части на воду фонтан станет дополнительным местом притяжения, которым он уже и так стал. В рамках открытия будет дополнительное шоу. Тут огромное спасибо коллегам из области: Театрально-концертной дирекции, правительству Псковской области. Представление готовится совместно с ними, это будет полноценное шоу. В последующем мультимедийная часть будет связана с историей города», – пояснил Борис Елкин.

После полноценного запуска фонтана в сквере будут регулярно проводить мультимедийный шоу, заявил глава города, добавив, что окончательный график работы фонтана будет опубликован позже.

«Это, конечно, будет по выходным. Мы понимаем, что это нужно делать в вечернее время, когда уже начинает темнеть, чтобы мультимедийную часть было видно. Как это работает: есть специальный режим работы фонтана, создаётся экран, куда проецируется картинка. Дополняется всё музыкальным сопровождением», – отметил гость радиоэфира.

Когда фонтан только запустили и он пользовался у людей невероятной популярностью, местные жители часто жаловались на большое количество людей и сильный шум, подчеркнул Борис Елкин. «Надо всё-таки любить, уважать и беречь людей, которые проживают в округе. Первое время от них было много обращений в части количества людей и шума. Сейчас ажиотаж спал, их состояние улучшилось», – пояснил глава Пскова.

Отметим, появление фонтана в сквере 60-летия Октября (Четыре угла) инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции. Пробный запуск состоялся 2 ноября 2023 года. Напомним, концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».