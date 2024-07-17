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Общество

Уникальные перила установят на пешеходном мосту через Пскову

Выполненные по индивидуальному проекту перила установят на пешеходном мосту через реку Пскову, сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июля.

Фото: ПАИ / Фёдор Егоров

«Буквально вчера с подрядчиками разговаривал по этому поводу. Ко Дню города движение открыть не представляется возможным ввиду того, что на этой неделе поступают индивидуальные перильные ограждения, которые заказывались отдельным заказом: там комбинированный металл и современные пластиковые материалы», – рассказал Борис Елкин.

Завершить работы и открыть движение по мосту ко Дню города из-за длительного ожидания частей моста не получится, однако к концу лета объект будет завершён. «Подрядчик, наверное, недели через три планирует уже всё завершить», – уточнил глава города.

Как ранее рассказывал главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство пешеходного моста через реку Пскову, Николай Даляев, у моста будут перила из композитных материалов. Их высота составит один метр десять сантиметров: они будут спускаться с моста вниз и закрывать металлическую конструкцию.

Строительство нового пешеходного моста через реку Пскову началось в феврале 2024 года. Длина моста составит около 47 метров, ширина – пять метров. Он свяжет две стороны набережной – от канатной фабрики до восточной крепостной стены кремля. Добавим, эскиз моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года.

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