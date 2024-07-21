11% работодателей в Пскове дарят подарки новым сотрудникам

10:40, 21 июля 2024, ПАИ

11% работодателей в Пскове дарят подарки новым сотрудникам, сообщает сервис SuperJob.

А в 86% компаний эту практику пока не внедрили. При этом чаще подобную традицию можно увидеть в крупных организациях (19%).

Зачастую в такие наборы для новых сотрудников входит кружки или канцелярские товары с символикой организации, например, ежедневники, ручки, блокноты. Некоторые из компаний могут подарить сладости, термос, шопер и другое.

Ранее сообщалось, что 72% работодателей в Пскове разрешают сотрудникам отказаться от дресс-кода летом.

Кроме того, отмечалось, что почти 50% работающих псковичей просили повышения зарплаты.