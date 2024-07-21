11% работодателей в Пскове дарят подарки новым сотрудникам
11% работодателей в Пскове дарят подарки новым сотрудникам, сообщает сервис SuperJob.
А в 86% компаний эту практику пока не внедрили. При этом чаще подобную традицию можно увидеть в крупных организациях (19%).
Зачастую в такие наборы для новых сотрудников входит кружки или канцелярские товары с символикой организации, например, ежедневники, ручки, блокноты. Некоторые из компаний могут подарить сладости, термос, шопер и другое.
Ранее сообщалось, что 72% работодателей в Пскове разрешают сотрудникам отказаться от дресс-кода летом.
Кроме того, отмечалось, что почти 50% работающих псковичей просили повышения зарплаты.
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