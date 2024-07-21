Михаил Ведерников поздравил жителей Островского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

14:03, 21 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Островского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Своё обращение к жителям муниципалитета глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Юбилейную дату мы встречаем с особым чувством единства и сплочённости. Наш долг – хранить память о героях Великой Отечественной войны, защищать то, за что сражались наши деды и прадеды», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников также пожелал жителям Островского района счастья и благополучия.