Михаил Ведерников поздравил жителей Островского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Островского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Своё обращение к жителям муниципалитета глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.
«Юбилейную дату мы встречаем с особым чувством единства и сплочённости. Наш долг – хранить память о героях Великой Отечественной войны, защищать то, за что сражались наши деды и прадеды», – отметил губернатор.
Михаил Ведерников также пожелал жителям Островского района счастья и благополучия.
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