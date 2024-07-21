Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гребень антициклона протянется на Северо-Запад России

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Запад протянется гребень антициклона, так что только в отдельных районах могут брызнуть короткие ливни. Но они не окажут заметного влияния на температурный режим: днём на севере от +21 до +26 градусов, на юге – от +24 до +29 градусов», – отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что грозы и до +26 градусов ожидаются в Псковской области 22 июля. Кроме того, псковичей предупредили о неблагоприятном погодном явлении 22 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июля 2024

Гребень антициклона протянется на Северо-Запад России
21 июля 2024

Аналитики назвали самый популярный у россиян летний напиток

21 июля 2024

Выставка «Волшебство добрых рук» открыта в центре социального обслуживания Себежского района
21 июля 2024

Реконструкцию боя 1944 года показали под Псковом
21 июля 2024

Более 50 кг грибов удалось собрать в псковском лесу за три часа
21 июля 2024

30-летнего мужчину со шрамом разыскивают в Великих Луках
21 июля 2024

Ремонт фасада храма Спаса Нерукотворного Образа завершился в Острове
21 июля 2024

Туман накроет Псковскую область 22 июля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...