Гребень антициклона протянется на Северо-Запад России

23:40, 21 июля 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Запад протянется гребень антициклона, так что только в отдельных районах могут брызнуть короткие ливни. Но они не окажут заметного влияния на температурный режим: днём на севере от +21 до +26 градусов, на юге – от +24 до +29 градусов», – отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что грозы и до +26 градусов ожидаются в Псковской области 22 июля. Кроме того, псковичей предупредили о неблагоприятном погодном явлении 22 июля.