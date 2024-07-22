Флайборд-шоу пройдёт в Пскове в рамках фестиваля

15:56, 22 июля 2024, ПАИ

Флайборд-шоу пройдёт в Пскове в рамках фестиваля «Псков молодой», который состоится в День города на центральном пляже. Зрители смогут увидеть его бесплатно, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Шоу начнётся 23 июля в 21:30. Кроме того, гости смогут покататься на сап-бордах и сразиться друг с другом в водной стрельбе.

Также псковичи смогут увидеть выступления псковских музыкантов. В 19:00 на сцене городского пляжа выступит Вадим Флаворс, а в 20:00 – милитари-бенд «Откуда звук!».

Напомним, что для псковичей на площадке «Псков молодой» будут организованы бесплатные тренировки по табате, стретчингу, танцам в стиле «хип-хоп» и «электро», турнир по настольному теннису, мастер-классы по кастомизации футболок, рисункам на мини-холстах и камнях, фиджитал-спорту.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

С полной программой праздничных мероприятий ко Дню города Пскова можно ознакомиться здесь.