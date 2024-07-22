Михаил Ведерников поздравил жителей Пыталовского округа с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16:12, 22 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Пыталовского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Обращение глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Практически в каждой семье Великая Отечественная война забрала близких и дорогих сердцу людей. В каждом населённом пункте Псковской области стоят памятники и обелиски – напоминание о той цене, которую заплатили победители за нашу независимость и свободу», – отметил губернатор.

Он также пожелал ветеранам и жителям округа крепкого здоровья и благополучия.

80-ю годовщину освобождения Пыталовского муниципального округа от немецко-фашистских захватчиков празднуют сегодня, 22 июля. В этот день в Пыталово прошёл торжественный митинг.