Михаил Ведерников поздравил жителей Пыталовского округа с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Пыталовского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Обращение глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.
«Практически в каждой семье Великая Отечественная война забрала близких и дорогих сердцу людей. В каждом населённом пункте Псковской области стоят памятники и обелиски – напоминание о той цене, которую заплатили победители за нашу независимость и свободу», – отметил губернатор.
Он также пожелал ветеранам и жителям округа крепкого здоровья и благополучия.
80-ю годовщину освобождения Пыталовского муниципального округа от немецко-фашистских захватчиков празднуют сегодня, 22 июля. В этот день в Пыталово прошёл торжественный митинг.
Михаил Ведерников поздравил жителей Пыталовского округа с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков
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