Директор центра правовой информации «Консультант» стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

18:36, 22 июля 2024, ПАИ

Директор центра правовой информации «Консультант» Александр Яудземис стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 июля.

Главное из эфира: