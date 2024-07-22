Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Директор центра правовой информации «Консультант» стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

Директор центра правовой информации «Консультант» Александр Яудземис стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 июля.

Александр Яудземис. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • обучающие семинары для своих клиентов проводят в центре правовой информации «Консультант». «Программа постоянно изменяется: добавляются какие-то новые опции, какие-то фишки, опять же, новые информационные банки добавляются. Чтобы максимально удобно с этим работать, мы проводим регулярно обучение наших клиентов»;
  • порядка 40 человек работает в центре правовой информации, самый опытный проработал в компании более 20 лет;
  • хороший сотрудник, по мнению гендиректора компании, должен быть ответственным, заботиться об общем деле и о клиентах;
  • основной источник пополнения базы «Консультанта» – правительство Псковской области. Оно же (ранее ещё именуясь областной администрацией) стало первым некоммерческим клиентом организации;
  • помимо ведения новых документов в обязанности сотрудников центра правовой информации входит проверка старых и их изменение;
  • десятки нормативно-правовых актов создают в Псковской области ежедневно: все они оперативно появляются в системе «Консультант»;
  • главный конкурент системы «Консультант» – справочно-правовая система «Гарант».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 июля 2024

Игорь Сопов рассказал о приёме заявлений на ДЭГ в 11 муниципалитетах Псковской области
22 июля 2024

Директор центра правовой информации «Консультант» стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
22 июля 2024

Вывоз советских медалей в Эстонию предотвратили таможенники
22 июля 2024

Сэм, Каспер и Люси: какие имена дают псковичи своим детям
22 июля 2024

В ПсковГУ приехала делегация из стран Африки для обучения
22 июля 2024

Лидер «Ночных волков» стал гостем «Серебряного дождя». Главное
22 июля 2024

Губернатор призвал поддержать Псков в голосовании на звание «Культурная столица 2026 года»
22 июля 2024

27 человек принял сенатор Алексей Наумец в ходе личного приёма граждан

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...