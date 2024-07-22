Директор центра правовой информации «Консультант» стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
Директор центра правовой информации «Консультант» Александр Яудземис стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 июля.
Главное из эфира:
- обучающие семинары для своих клиентов проводят в центре правовой информации «Консультант». «Программа постоянно изменяется: добавляются какие-то новые опции, какие-то фишки, опять же, новые информационные банки добавляются. Чтобы максимально удобно с этим работать, мы проводим регулярно обучение наших клиентов»;
- порядка 40 человек работает в центре правовой информации, самый опытный проработал в компании более 20 лет;
- хороший сотрудник, по мнению гендиректора компании, должен быть ответственным, заботиться об общем деле и о клиентах;
- основной источник пополнения базы «Консультанта» – правительство Псковской области. Оно же (ранее ещё именуясь областной администрацией) стало первым некоммерческим клиентом организации;
- помимо ведения новых документов в обязанности сотрудников центра правовой информации входит проверка старых и их изменение;
- десятки нормативно-правовых актов создают в Псковской области ежедневно: все они оперативно появляются в системе «Консультант»;
- главный конкурент системы «Консультант» – справочно-правовая система «Гарант».
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