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Александр Гончаренко: Псков всегда славился самобытностью и талантом своих жителей

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил псковичей с 1121-летием со дня первого упоминания Пскова в летописи и 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Александр Гончаренко: «Во все времена Псков славился самобытностью и талантом своих жителей». Фото: ПАИ

«Наш древний Псков – город воинской славы, родина святой равноапостольной княгини Ольги, один из столпов российской истории и государственности. Во все времена этот город-воин, город-труженик славился самобытностью, талантом и мужеством своих жителей», – подчеркнул он.

Александр Гончаренко отметил, что с каждым годом Псков всё больше развивается, но главной его ценностью остаются псковичи – гостеприимные, трудолюбивые, любящие свой город.

Председатель гордумы пожелал псковичам здоровья, благополучия и успехов. «Пусть процветает и хорошеет наш Псков, а жизнь каждого псковича будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне», – заключил он.

С программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь. Кроме того, сегодня на городском пляже будет работать молодёжная площадка «Псков молодой», программу которой можно посмотреть здесь.

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