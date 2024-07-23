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Общество

Кедровую аллею планируют высадить кузбассовцы на горе Соколихе в Псковской области

Кедровую аллею планируют высадить на горе Соколихе в Псковской области осенью, сообщил организатор мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия», руководитель Кемеровской региональной военно-поисковой организации «Кузбасская дивизия» Сергей Шулейкин в беседе с корреспондентом ПАИ.

По его словам, инициативу представителей Кемеровской области о высадке на горе Соколихе в Псковском районе аллеи из 80 кедров, приуроченной к 80-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, поддержали власти Псковской области.

«Основная наша миссия на этом месте, на горе Соколихе, – высадка аллеи из 80 кедров в честь 80-летия освобождения Пскова. Изначально планировалось сделать это в рамках программы «Восхождение к Победе», но вегетационный период кедров проходит осенью», – уточнил вице-президент отделения мотоклуба «Ночные волки. Кузбасс» Сергей Килин.

  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Ранее сообщалось, что знаковый камень из военного лагеря в Кемерово привезли на Священный холм в Изборске участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия».

Напомним, что вчера колонна байкеров из Кемерово под флагом 376-й Кузбасско-Псковской дивизии, которая освобождала Псков, приехала в Изборск. А сегодня они почтили память защитников Пскова и возложили цветы к монументу «Ледовое побоище».

Отметим, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Священного холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов.

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