Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Росстат: в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, следует из данных Росстата.

Так в 2023 году, впервые с 2004 года, россияне не сообщали, что им не хватает денег на еду. В прошлом году таких было 0,1% от семей, а 20 лет назад – 3,4%. А число семей, у которых хватает денег на покупку всего необходимого, выросло с 2,7% до 3,4%. Результат выше был только в 2019 году – он составил 3,5%.

Семьи, у которых не хватает денег на покупку недвижимости или автомобиля, выросло за два года до 36,6%. Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, сократилась до 48,7%. Количество семей, которые покупали продукты, но не могли оплатить коммунальные услуги или купить одежду, снизилось до 11,2%.

Реальные располагаемые доходы по итогам 2023 года выросли на 5,8%, а доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила минимальные за всю современную историю страны 8,5%.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года вырастет в России на 15% и составит более 22 тысяч рублей в месяц. При этом планируется, что к 2030 году МРОТ в стране будет составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июля 2024

Росгвардейцы и полицейские обеспечат общественную безопасность во время празднования Дня города Пскова
24 июля 2024

Улицу Конную перекроют в Пскове для открытия мультимедийного фонтана
24 июля 2024

«День цифры» организовали в лагерях Псковской области
24 июля 2024

О происшествиях на воде, правилах поведения и опасных местах для купания в Псковской области расскажут на «Серебряном дожде»
24 июля 2024

Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Островского района 25 и 26 июля
24 июля 2024

До +31 градуса ожидается в Псковской области 25 июля
24 июля 2024

В Псковской области разработали аудиогид по народному музею «Знамя Победы»
24 июля 2024

Загрузка рейса Псков – Махачкала – Псков приближается к 80%

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...