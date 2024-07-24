Росстат: в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

13:10, 24 июля 2024, ПАИ

Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, следует из данных Росстата.

Так в 2023 году, впервые с 2004 года, россияне не сообщали, что им не хватает денег на еду. В прошлом году таких было 0,1% от семей, а 20 лет назад – 3,4%. А число семей, у которых хватает денег на покупку всего необходимого, выросло с 2,7% до 3,4%. Результат выше был только в 2019 году – он составил 3,5%.

Семьи, у которых не хватает денег на покупку недвижимости или автомобиля, выросло за два года до 36,6%. Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, сократилась до 48,7%. Количество семей, которые покупали продукты, но не могли оплатить коммунальные услуги или купить одежду, снизилось до 11,2%.

Реальные располагаемые доходы по итогам 2023 года выросли на 5,8%, а доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила минимальные за всю современную историю страны 8,5%.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года вырастет в России на 15% и составит более 22 тысяч рублей в месяц. При этом планируется, что к 2030 году МРОТ в стране будет составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.