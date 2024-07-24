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Общество

Около десяти тысяч человек стали участниками фестиваля «Псков молодой»

Около десяти тысяч человек стали участниками и гостями фестиваля «Псков молодой», который прошёл в День города на пляже. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фестиваль «Псков молодой» на городском пляже. Фото: ПАИ

В течение всего дня жители и гости города участвовали в спортивных и творческих активностях, мастер-классах и тренировках. Приходили семьями, с друзьями и коллегами, чтобы отметить День города, весело и с пользой провести время на свежем воздухе. А вечером можно было отдохнуть под приятную музыку псковских молодых музыкантов.

Настоящий фурор произвело флайборд-шоу, которое в Пскове прошло впервые. Над рекой Великой на специальных досках взлетали каскадёры и проделывали в воздухе трюки. Их шоу собрало наибольшее количество зрителей: тех, кто намеренно пришёл на пляж, чтобы увидеть новое невероятное зрелище, прохожих, которые стали случайными свидетелями представления, и даже гости из других районов области, которые тоже не смогли пропустить такой праздник. Флайборд-шоу собрало псковичей по обоим берегам Великой.

Организаторы фестиваля «Псков молодой» получили много положительных отзывов о флайборд-шоу: «Это был лучший день!». Как рассказали в региональном комитете по молодёжной политике, такая обратная связь очень помогает и вдохновляет на создание новых активной, фестивалей и шоу для жителей и гостей города.

Организатором новой площадки «Псков молодой» выступил комитет по молодёжной политике Псковской области, АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», Ресурсный центр добровольчества. Мероприятие проводилось в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи с участием регионального комитета по культуре, комитета по спорту и Театрально-концертной дирекции области.

Фотографии с флайборд-шоу на Великой можно увидеть по ссылке. Отметим, что с полной программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь.

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