Следователей чествуют в Псковской области

13:09, 25 июля 2024, ПАИ

Офицеров Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области с профессиональным праздником на торжественном мероприятии поздравил и. о. руководителя ведомства Дмитрий Егоров, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК.

«Сегодня сотрудники следственных органов Российской Федерации отмечают профессиональный праздник! На Следственный комитет возложены важные задачи, связанные с расследованием наиболее опасных преступлений, посягающих на жизнь и здоровье граждан, экономические отношения, общественную безопасность. Служба в следственных органах Следственного комитета всегда требовала высочайшей ответственности и решительности», – отметил Дмитрий Егоров.

Следствие – неотъемлемое звено в системе защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства. Борьба с преступностью, коррупцией, восстановление социальной справедливости и привлечение к ответственности виновных – сложные задачи, решение которых зависит от профессионализма и личной ответственности офицеров СК, подчеркнул он.

Дмитрий Егоров также поблагодарил всех сотрудников аппарата, городских и межрайонных следственных отделов за добросовестную службу, преданность делу и умение работать в команде. Отдельную благодарность он выразил ветеранам следствия за активную гражданскую и жизненную позицию, за сохранение лучших традиций следствия, наставничество и передачу молодым сотрудникам бесценного опыта, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Добавим, что День сотрудников органов следствия России отмечают 25 июля. В этот день руководство, сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он пожелал им успехов на благо Псковской области и всей России.