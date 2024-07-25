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«Ночные волки» из порядка 30 городов везут землю на Священный холм

Члены мотоклуба «Ночные волки» из порядка 30 городов везут землю на Священный холм под Изборском, сообщил президент мотоклуба Александр Залдастанов в своём Telegram-канале.

«Священный холм, что сотворяется на Псковщине под Старым Изборском, насыщается землями «Ночных волков», которые взяли их из Шахтёрска, Донбасса, Бахмута, Городца, Белгорода, Звенигорода, Краснознаменска, Калужской области, Коломны, Калининграда, Сергиева Посада, Зеленограда, Ново-Переделкино, Севастополя, Крыма, Сахалина, Москвы, Красногорска, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Красноярска, Ульяновска, Чебоксар, Истры, Чехова, Ростова-на-Дону, Южного Урала, Дальнего Востока...», – отметил он.

Руководитель мотоклуба напомнил, что 26 июля на Священном холме стартует первый этап «Байк-шоу». Зрителей ждёт зрелищная программа. «Невероятные машины, неистовые трюки и движущиеся декорации, мотоциклы со всей России, Юлия Чичерина, группа «Продон» и другие в авторской программе от «Ночных волков», – рассказал Александр Залдастанов.

Кроме того, там же будет дан символический старт альтернативному олимпийскому мотовелопробегу «Восхождение к Победе». Специальным гостем мероприятия станет российский и советский писатель Александр Проханов.

Ранее сообщалось, что знаковый камень из военного лагеря в Кемерове привезли на Священный холм в Изборске участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия». Напомним, что ранее колонна байкеров из Кемерова под флагом 376-й Кузбасско-Псковской дивизии, которая освобождала Псков, приехала в Изборск. Они почтили память защитников Пскова и возложили цветы к монументу «Ледовое побоище».

Отметим, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Священного холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов.

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