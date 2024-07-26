Александр Проханов – о Священном холме под Изборском: Это русский «реактор», откуда веет глубинная русская сила

20:25, 26 июля 2024, ПАИ

Программа первого этапа байк-шоу «Восхождение к Победе» создана по мотивам романа «Холм» публициста, философа, журналиста Александра Проханова. О своём проекте автор рассказал во время участия в концерте на Священном холме под Изборском сегодня, 26 июля, сообщает корреспондент ПАИ.

«Сюда люди приносят землю из мест паломничества, святую. И сегодня сюда привезли землю Донбасса. Она будет питать эту энергию, русский реактор. Они передадут эту энергию туда, где идут бои. Холм – не просто скопление камней, это гигантская насосная станция, которая качает энергию из русской земли. Это буровая установка. Это русский «реактор», откуда веет глубинная русская сила. Этот реактор заработал и направил в русские сердца эту творящую энергию. Он сотворил великие русские дела: Крым, Донбасс. Сегодня этот холм сражается там, в окопах. Он вносит в каждый дом счастье и утешает рыдающих. И сегодня от этого холма мы отправляем Алексея Обыденного. Он промчится через всю Россию. Да здравствует великая страна!» – сказал Александр Проханов.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».