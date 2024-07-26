Уполномоченный по правам ребёнка ДНР передала землю Донбасса на Изборский холм

20:42, 26 июля 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка ДНР Элеонора Федоренко передала землю Донбасса на Священный холм под Изборском в рамках первого этапа байк-шоу-2024 «Восхождение к Победе» сегодня, 26 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Сейчас, в эту минуту, наши бойцы защищают нашу землю. 282 ребёнка – это не просто жизни, среди них были полностью уничтоженные семьи. 49 малышей так и не пошли в школу. Кто-то остался инвалидом. Это знамя – символ ушедших детей, который вы понесëте по России, и пусть весь мир содрогнётся и не пострадает больше ни один ребёнок», – сказала она.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка ДНР Элеонора Федоренко прибыла в Псковскую область с рабочим визитом.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнет трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».