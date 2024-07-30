Как добраться до фестиваля «Наше море»: схема пути

10:27, 30 июля 2024, ПАИ

Как добраться до фестиваля «Наше море», который пройдёт в Гдовском районе с 2 по 4 августа, рассказали ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Место проведения фестиваля в этом году не изменилось. А кто к нам едет впервые, скорее смотрите карту, где мы построили маршрут прямо до места проведения фестиваля», – отметили организаторы.

Добраться до места можно по следующим координатам.

Фестиваль «Наше море» пройдёт на Чудском озере в Гдовском районе уже во второй раз. В этом году он состоится 2–4 августа и, по словам организаторов, упор будет сделан на музыкальную составляющую.

Наиболее популярные вопросы и ответы о фестивале читайте здесь.