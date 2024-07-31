Владимир Путин установил выплату 400 тысяч рублей для участников СВО
Единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей для заключающих контракт с Минобороны для участия в СВО установил президент РФ Владимир Путин. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Выплату в размере 400 тысяч рублей получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО с 1 августа до 31 декабря 2024 года.
Напомним, 29 февраля Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, подчеркнул, что абсолютное большинство россиян поддержали СВО на Украине. Глава государства тогда также отметил, что боевые возможности Вооруженных сил России увеличились многократно.
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