Владимир Путин установил выплату 400 тысяч рублей для участников СВО

11:10, 31 июля 2024, ПАИ

Единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей для заключающих контракт с Минобороны для участия в СВО установил президент РФ Владимир Путин. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплату в размере 400 тысяч рублей получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО с 1 августа до 31 декабря 2024 года.

Напомним, 29 февраля Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, подчеркнул, что абсолютное большинство россиян поддержали СВО на Украине. Глава государства тогда также отметил, что боевые возможности Вооруженных сил России увеличились многократно.