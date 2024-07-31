Группа «Сатисфаер» презентует новую композицию на фестивале «Наше море» в Гдовском районе

21:52, 31 июля 2024, ПАИ

Группа «Сатисфаер» выступит на сцене фестиваля «Наше море» на Чудском озере в Гдовском районе 3 августа.

Участник шоу «Голос», фронтмен и основатель группы Илья Кузмицкий в прямом эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО» рассказал, что гостям праздника презентуют новую композицию. «У нас девятого числа выходит новый трек, и мы отыграем его на новой для нас площадке. Думаем, это будет шикарный старт, так как это первое исполнение и мы его ранее не играли», – отметил он.

«Приезжайте на фестиваль, устраивайте себе ещё одно летнее путешествие. Думаю, это будет одно из самых запоминающихся событий этого лета! С удовольствием познакомимся с вами и вместе потанцуем», – призвал фронтмен группы.

В рамках фестиваля на сцене также выступят псковские группы «Вальяж», «Капитан Смоллетт», «Лиза Матрёшка», группа «Mesch!» из Москвы. Специальный гость «Нашего моря» – группа «Биртман» из Санкт-Петербурга.

Фестиваль пройдёт на Чудском озере в Гдовском районе уже во второй раз. В этом году он состоится 2–4 августа и, по словам организаторов, упор будет сделан на музыкальную составляющую. Фестиваль пройдёт при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Наиболее популярные вопросы и ответы о фестивале читайте здесь. Карту фестиваля можно увидеть по ссылке.