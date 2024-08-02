66 псковичей обратились к медикам из-за укусов клещей за шесть дней
66 псковичей, в том числе 24 ребёнка, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 26 по 31 июля, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего с начала сезона по поводу присасывания клещей обратилось 1 998 жителей Псковской области. Этот показатель на 35,6% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013–2023 годы (исключая ковидный период).
С начала сезона зарегистрировано семь случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребёнка, и три случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых.
В этом сезоне чаще других сталкивались с клещами жители Пскова и Великих Лук – 538 и 223 обращений за помощью соответственно. Среди районов в начале списка Опочецкий – 138 случаев, Псковский – 127 случаев, Невельский – 104 жалобы.
Напомним, с 4 по 11 июля в Псковской области от укусов клещей пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.
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