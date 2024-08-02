66 псковичей обратились к медикам из-за укусов клещей за шесть дней

16:18, 02 августа 2024, ПАИ

66 псковичей, в том числе 24 ребёнка, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 26 по 31 июля, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона по поводу присасывания клещей обратилось 1 998 жителей Псковской области. Этот показатель на 35,6% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013–2023 годы (исключая ковидный период).

С начала сезона зарегистрировано семь случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребёнка, и три случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых.

В этом сезоне чаще других сталкивались с клещами жители Пскова и Великих Лук – 538 и 223 обращений за помощью соответственно. Среди районов в начале списка Опочецкий – 138 случаев, Псковский – 127 случаев, Невельский – 104 жалобы.

Напомним, с 4 по 11 июля в Псковской области от укусов клещей пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.