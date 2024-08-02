Митрополит Матфей совершит богослужение в Троицком соборе Пскова 3 августа

23:37, 02 августа 2024, ПАИ

Митрополит Матфей совершит Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Начало богослужения в 10:00.

Напомним, архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии с 25 июля. В сан митрополита возведён 1 августа.