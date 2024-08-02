Митрополит Матфей совершит богослужение в Троицком соборе Пскова 3 августа
Митрополит Матфей совершит Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
Начало богослужения в 10:00.
Напомним, архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии с 25 июля. В сан митрополита возведён 1 августа.
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