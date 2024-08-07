Игорь Иванов: Соглашение о взаимодействии в рамках избирательного процесса подпишут облсовпроф и общественная палата

16:48, 07 августа 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в заседании общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при общественной палате региона. Профлидер анонсировал подписание соглашения между облсовпрофом и общественной палатой о взаимодействии в рамках избирательного процесса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Участники заседания обсудили подготовку к единому дню голосования, а также рассмотрели итоги обучения общественных наблюдателей от Общественной палаты Псковской области.

«Члены профсоюзов есть в составе кандидатов от различных политических партий, присутствуют они и в качестве наблюдателей, и в составе штаба общественного наблюдения, и в общественной палате. Учитывая самое широкое представительство нашего профсоюзного актива в институтах гражданского общества, между нашей организацией и общественной палатой в ближайшее время будет подписано отдельное соглашение о взаимодействии и работе в рамках избирательного процесса», – отметил Игорь Иванов. Профлидер также подчеркнул, что профсоюзы Псковской области – самая крупная общественная организация, насчитывающая порядка 50 тысяч членов.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.