Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вайб и чил: почему псковская бабушка стала знаменитой на весь интернет

Вайб, чил, дедлайн – те слова, которые навряд ли можно услышать от бабушки. Именно с таким подходом подошли креативщики туроператора «Атмосфера путешествий» к созданию видеороликов в аккаунте Pskov.online одной из соцсетей. Одна из рубрик посвящена тёте Тане, которая активно путешествует по Псковской области и вовсю употребляет современные словечки. От идеи до создания – один шаг. Секретами успеха влога тёти Тани поделилась маркетолог туроператора Любовь Петрова в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Видео: аккаунт Pskov.online в Instagram*

«Тётя Таня была лучшей подругой моей бабушки. Моей бабушки, к сожалению, с нами уже нет много лет. Тётя Таня же – это прекрасный человек, псковичка, выросшая в интеллигентной семье коренных псковичей, живущая в центре города, напротив Летнего сада. Она вообще очень лёгкая на подъем. И однажды я заметила, что в принципе тренд на бабушек у зуммеров имеется», – отметила Любовь Петрова.

После этого идею обсудили в команде и приняли её. «Я нашла тётю Таню, сказал ей: «Тётя Таня, у меня есть для вас очень такая шальная идея». Она сначала сомневалась, потом через неделю мне перезвонила и сказала, что согласна», – поделилась маркетолог.

Так и родился формат, когда Любовь Петрова придумает формат и реплики, а главная героиня снимается в роликах. «Это просто невероятно. Причём мы с ней ходили по Пушкинским Горам и полдня учили слова «вайб», «чил», потому что она, как человек интеллигентный, сказала, что вообще-то ей важно, чтобы речь была ей органична. Поэтому мы с ней прям придумывали разные ситуации, где эти слова могли бы использоваться, и после этого только она согласилась их произнести», – заключила Любовь Петрова.

Ранее маркетолог рассказала, как рождаются идеи для роликов. Кроме того, стало известно об истории создания видеоролика о пиздриках.

* - Компания Meta, а также её платформы Instagram и Facebook признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2024

Борис Елкин рассказал, по каким дням на фонтане на Четырёх углах будут показывать мультимедийное шоу
08 августа 2024

Почти 90 кошек отправились в 12 стран мира из Псковской области с начала года
08 августа 2024

Координационный кабинет для детей с редкими заболеваниями откроют в Псковской детской областной больнице
08 августа 2024

Вайб и чил: почему псковская бабушка стала знаменитой на весь интернет
08 августа 2024

Две новые площадки для ТКО появились в Кунье
08 августа 2024

Псковский школьник поедет учиться во Владивосток
08 августа 2024

До 28 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 9 августа
08 августа 2024

Ярмарка яблок впервые пройдёт в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...