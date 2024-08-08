Вайб и чил: почему псковская бабушка стала знаменитой на весь интернет

12:48, 08 августа 2024, ПАИ

Вайб, чил, дедлайн – те слова, которые навряд ли можно услышать от бабушки. Именно с таким подходом подошли креативщики туроператора «Атмосфера путешествий» к созданию видеороликов в аккаунте Pskov.online одной из соцсетей. Одна из рубрик посвящена тёте Тане, которая активно путешествует по Псковской области и вовсю употребляет современные словечки. От идеи до создания – один шаг. Секретами успеха влога тёти Тани поделилась маркетолог туроператора Любовь Петрова в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Видео: аккаунт Pskov.online в Instagram*

«Тётя Таня была лучшей подругой моей бабушки. Моей бабушки, к сожалению, с нами уже нет много лет. Тётя Таня же – это прекрасный человек, псковичка, выросшая в интеллигентной семье коренных псковичей, живущая в центре города, напротив Летнего сада. Она вообще очень лёгкая на подъем. И однажды я заметила, что в принципе тренд на бабушек у зуммеров имеется», – отметила Любовь Петрова.

После этого идею обсудили в команде и приняли её. «Я нашла тётю Таню, сказал ей: «Тётя Таня, у меня есть для вас очень такая шальная идея». Она сначала сомневалась, потом через неделю мне перезвонила и сказала, что согласна», – поделилась маркетолог.

Так и родился формат, когда Любовь Петрова придумает формат и реплики, а главная героиня снимается в роликах. «Это просто невероятно. Причём мы с ней ходили по Пушкинским Горам и полдня учили слова «вайб», «чил», потому что она, как человек интеллигентный, сказала, что вообще-то ей важно, чтобы речь была ей органична. Поэтому мы с ней прям придумывали разные ситуации, где эти слова могли бы использоваться, и после этого только она согласилась их произнести», – заключила Любовь Петрова.

Ранее маркетолог рассказала, как рождаются идеи для роликов. Кроме того, стало известно об истории создания видеоролика о пиздриках.

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