Восемь медалей завоевали псковские спортсмены на спортивном фестивале ВОИ

08:39, 09 августа 2024, ПАИ

Восемь медалей завоевали псковские спортсмены на межрегиональном спортивном фестивале Всероссийского общества инвалидов СЗФО. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такие соревнования впервые проходили в регионе.

По итогам фестиваля псковские спортсмены завоевали четыре золотые и четыре серебряные медали и заняли I место в общекомандном зачёте.

«Поздравляю с победой! Будем и дальше оказывать поддержку нашим талантливым спортсменам», – подчеркнул глава региона.

Как проходили открытие фестиваля и второй день соревнований, смотрите в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.

Добавим, что ранее эксперты в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ обсудили работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями.