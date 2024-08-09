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Спорт

Восемь медалей завоевали псковские спортсмены на спортивном фестивале ВОИ

Восемь медалей завоевали псковские спортсмены на межрегиональном спортивном фестивале Всероссийского общества инвалидов СЗФО. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Восемь медалей завоевали псковские спортсмены на спортивном фестивале ВОИ. Фото здесь и далее: ПАИ

Он отметил, что такие соревнования впервые проходили в регионе.

По итогам фестиваля псковские спортсмены завоевали четыре золотые и четыре серебряные медали и заняли I место в общекомандном зачёте.

«Поздравляю с победой! Будем и дальше оказывать поддержку нашим талантливым спортсменам», – подчеркнул глава региона.

Как проходили открытие фестиваля и второй день соревнований, смотрите в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.

Добавим, что ранее эксперты в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ обсудили работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями.

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