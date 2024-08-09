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Псковский хирург отправился в Курскую область для оказания медпомощи населению

Хирург, онколог и маммолог Псковского областного онкологического диспансера Игорь Леонов отправился в Курскую область для оказания медицинской помощи населению, пострадавшему в результате обстрелов, организованных вооружёнными формированиями ВСУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Игорь Леонов. Скриншот репортажа телеканала «Первый Псковский»

Игорь Леонов будет работать на базе Курской областной многопрофильной клинической больницы.

Ранее сообщалось, что псковский врач побывал в командировке в Херсонской области по программе помощи вновь присоединённым регионам. Пациентам клинической районной больницы Игорь Леонов оказывал плановую и экстренную помощь.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона поддержать Курскую область. Региональный штаб «Мы вместе» уже начал срочный сбор гуманитарной помощи для жителей области. Список необходимых вещей и куда их можно передать – в соцсетях Ресурсного центра поддержки добровольчества t.me/dobro_60, vk.com/dobro_60.

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