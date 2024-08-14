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Культура

Серию концертов проведут участники арт-экспедиции «Родовые гнёзда» в Псковской области

Серия концертов пройдет в Псковской области в рамках международной молодежной арт-экспедиции «Родовые гнезда» имени А. С. Пушкина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Серию концертов проведут участники арт-экспедиции «Родовые гнёзда» в Псковской области. Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Музыканты из России, Китая, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана представят программу, посвященную трём юбилейным датам 2024 года: 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина, 185 лет со дня рождения М. П. Мусоргского и 180 лет со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова.

Вместе с артистами ведущих коллективов Пскова и Санкт-Петербурга новое поколение симфонистов исполнит симфоническую картину «Ночь на Лысой горе», симфоническую картину «Три чуда», увертюру к опере «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы «Мазепа» и фантазию «Псков».

По словам художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Репникова, все произведения под силу молодым музыкантам, на репетициях чувствуется хорошая подготовка, внимание к деталям, впечатления только положительные.

Премьерное выступление пройдет сегодня, 14 августа, в Санкт-Петербурге.

А уже завтра, 15 августа, пройдут камерные выступления в усадьбе Н. А. Римского-Корсакова. Также камерные выступления пройдут 19 августа в усадьбе М. П. Мусоргского. Кроме того, состоятся полноформатные оркестровые программы в рамках ежегодного фестиваля «Музыка на воде» – 16 августа, а также 18 августа в Великих Луках и 21 августа в Пушкинских Горах.

Отметим, проект международной молодежной арт-экспедиции «Родовые гнёзда» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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