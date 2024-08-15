Псковской молодёжи расскажут об археологических находках

11:53, 15 августа 2024, ПАИ

Мероприятие для псковской молодёжи проведут в Доме молодёжи Пскова (улица Конная, 2) в День археолога сегодня, 15 августа. Начало в 12:00, сообщил организатор в беседе с корреспондентом ПАИ.

Участниками мероприятия станут псковская молодёжь, приглашённые гости, молодогвардейцы. Представители Археологического центра Псковской области расскажут о полевой деятельности, покажут интересные исторические находки и просто поговорят с присутствующими о развитии археологии Псковской области.

Организатором мероприятия выступит Псковский центр молодёжи и общественных инициатив.

Напомним, что вчера в преддверии Дня археолога гостьей программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова. Она рассказала о масштабных раскопках, интересных находках, проблеме с чёрными копателями и многом другом. Подробнее смотрите здесь.