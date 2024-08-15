Завтра в Псков привезут Казанскую икону Божией Матери

13:41, 15 августа 2024, ПАИ

Псковская область примет чудотворную Казанскую икону Божией Матери XVI века завтра, 16 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Встреча иконы пройдёт у ворот Псковского кремля в 9:00. Затем оттуда крестным ходом икону доставят в Свято-Троицкий кафедральный собор.

Встречу Казанского образа Пресвятой Богородицы и Божественную литургию проведёт митрополит Псковский и Порховский Матфей. После этого перед иконой каждый час будут совершаться молебны.

16 августа к святыне можно будет приложиться до 20:00, а 17 августа до 17:00, после чего икона отправится в Новгородскую митрополию.

Икона приносится в Псковскую епархию в рамках Всероссийского молебна о победе, который начался 6 мая по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Проект реализует комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного русского народного собора и фонда «Царьград».