Пенсионерка из Красногородска стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на инвестициях

15:23, 17 августа 2024, ПАИ

Жительница Красногородска стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на инвестициях, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратилась 69-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился работником банка и предложил женщине заработать на инвестициях. Она согласилась «инвестировать» почти 10 тысяч рублей. Сумму женщина перевела на номер карты, который ей назвал звонивший.

Когда жительница Красногородска поняла, что вместо заработка лишилась своих денег, то обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее читатель ПАИ рассказал о новой схеме телефонного мошенничества. Кроме того, сообщалось, что мошенники предлагают псковичам оформить фейковую льготу и изобрели новую схему кражи через «Госуслуги» и «Госключ». Также мошенники звонят жителям Псковской области под видом работников больницы и Роспотребнадзора.