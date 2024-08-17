На «Лешуге» началась лекция Леонида Леврана о масштабировании бизнеса
На ярмарке яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» в Финском парке Пскова проходит лекция про масштабирование бизнеса «От мыловарения до сидродельни», передаёт корреспондент ПАИ.
Лекцию проводит основатель компании Levrana Леонид Леврана.
Напомним, посещение лекций в рамках ярмарки проходит по предварительной записи.
Что ещё ждёт посетителей ярмарки, можно посмотреть здесь. А полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.
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