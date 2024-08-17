На «Лешуге» началась лекция Леонида Леврана о масштабировании бизнеса

13:20, 17 августа 2024, ПАИ

На ярмарке яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» в Финском парке Пскова проходит лекция про масштабирование бизнеса «От мыловарения до сидродельни», передаёт корреспондент ПАИ.

Лекцию проводит основатель компании Levrana Леонид Леврана.

Напомним, посещение лекций в рамках ярмарки проходит по предварительной записи.

Что ещё ждёт посетителей ярмарки, можно посмотреть здесь. А полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.