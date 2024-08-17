Яблочное гастрошоу прошло на «Лешуге»

17:18, 17 августа 2024, ПАИ

Яблочное гастрошоу прошло на ярмарке яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга», передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ









Что ещё ждёт посетителей ярмарки, можно посмотреть здесь. А полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.