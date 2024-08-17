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Клещи не уходят: кровопийцы стали почти в два раза чаще кусать псковичей

74 человека, в том числе 31 ребёнок, обратились за помощью к врачам после укусов клещей в Псковской области с 8 по 14 августа. Количество укусов клещей по сравнению с предыдущими семью днями увеличилось почти в два раза, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото сгенерировано нейросетью

Первый случай присасывания клеща в Псковской области в 2024 году был зарегистрирован 19 марта. На данный момент в регионе с укусами клещей в медицинские организации обратилось 2 111 человек.

С начала сезона в лабораториях и медицинских организациях исследовали 1 608 клещей, в том числе снятых с пострадавших людей – 1 596.

В 2024 году зарегистрировали восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребёнка. Также три случая клещевого вирусного энцефалита выявили у взрослых.

Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.

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