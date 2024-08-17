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Культура

Второй день фестиваля «Музыка на воде» проходит в Пскове

Второй день фестиваля «Музыка на воде» проходит в Дендропарке в Пскове сегодня, 17 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Второй день фестиваля посвящён французской музыке. Постоянный участник фестиваля – Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступает вместе с ведущими солистами Мариинского театра – Ольгой Пудовой (сопрано), Цветаной Омельчук (меццо-сопрано), Денисом Беганским (бас). Под вечерним псковским небом звучат фрагменты из опер «Кармен» Ж. Бизе, «Лакме» Л. Делиба, «Фауст» Ш. Гуно, «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха вместе с пьесой «Лунный свет» К. Дебюсси и легендарным «Болеро» М. Равеля.

Вчера, в первый день фестиваля, зрители послушали русскую классику. Концерт посетило более тысячи человек. Как прошёл первый день фестиваля, смотрите в фоторепортаже ПАИ.

«Музыка на воде» ежегодно, с 2020 года, собирает тысячи зрителей и множество отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в прошлом году, можно в сюжете на сайте ПАИ.

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