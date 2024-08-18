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Общество

На «Лешуге» в Финском парке раскрывают секреты фокусов

Секреты фокусов раскрывают на ярмарке яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» в Финском парке Пскова сегодня, 18 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Мероприятие для детей и взрослых проводит ведущий Радик Тагиров.

Что ещё ждёт посетителей ярмарки, можно посмотреть здесь. А полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл второй день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.

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