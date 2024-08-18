Группа Kasha выступает на фестивале «Лешуга» в Пскове

19:55, 18 августа 2024, ПАИ

Группа Kasha выступает на главной сцене в Финском парке на ярмарке яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» в Пскове сегодня, 18 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Участники группы также рассказали гостям праздника о русских народных традициях – сборе жита и Яблочном Спасе.

Кроме того, на фестивале «Лешуга» выступил проект Agny. Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл второй день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.