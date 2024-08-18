Проект Agny выступает в Финском парке на фестивале «Лешуга»

19:04, 18 августа 2024, ПАИ

Проект Agny выступает на ярмарке яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» сегодня, 18 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Коллектив выступает в Финском парке. Кроме того, на главной сцене фестиваля впервые выступили проект Oligarkh из Санкт-Петербурга и основоположники жанра world music.

Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл второй день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.