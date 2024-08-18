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Общество

Группа Settlers выступает для псковичей в Финском парке

Группа Settlers выступает на большой сцене ярмарки яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» сегодня, 18 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Это заключительный участник трёхдневной музыкальной программы фестиваля. Музыкальная группа исполнила авторскую песню «Берёза», на создание которой их вдохновила свадебная песня Псковской области «Берёза белая», а также другие композиции.

Ранее для псковичей выступили группа Kasha и проект Agny. Как прошёл второй день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.

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