Житель Биробиджана женился в 98 лет
Брак 98-летнего мужчины и 75-летней женщины зарегистрировали в Биробиджане, пишет «Российская газета».
Михаил Фёдорович и Галина Ивановна решили узаконить отношения, несмотря на солидный возраст, отметили в ЗАГС правительства Еврейской автономной области.
Супругам пожелали душевной гармонии, спокойствия и семейного тепла.
Ранее сообщалось, что медали «50 лет совместной жизни» вручили четырём супружеским парам из Порхова, а супруги Жандаровы из Гдовского района отметили 60-летие супружеской жизни.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 августа 2024
Проект «Университет лидеров социальных изменений Псковской области» обсуждают в медиацентре ПАИ