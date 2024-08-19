Житель Биробиджана женился в 98 лет

08:39, 19 августа 2024, ПАИ

Брак 98-летнего мужчины и 75-летней женщины зарегистрировали в Биробиджане, пишет «Российская газета».

Михаил Фёдорович и Галина Ивановна решили узаконить отношения, несмотря на солидный возраст, отметили в ЗАГС правительства Еврейской автономной области.

Супругам пожелали душевной гармонии, спокойствия и семейного тепла.

Ранее сообщалось, что медали «50 лет совместной жизни» вручили четырём супружеским парам из Порхова, а супруги Жандаровы из Гдовского района отметили 60-летие супружеской жизни.