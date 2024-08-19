Арт-объект из гвоздик создадут на форуме «Мы помним» в Псковской области
Как пройдёт Международный патриотический форум «Мы помним» в Печорском муниципальном округе, рассказала начальник отдела международных отношений и молодёжных проектов Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.
«Форум «Мы помним» будет проходить уже в четвёртый раз, это один из наших основных ежегодных форумов. Планируется более ста участников как из Псковской области, так и из Белоруссии. Хотим пригласить людей из Казахстана и Грузии. Мы сможем обменяться практиками по патриотическому воспитанию, наладить дальнейшее воспитание», – рассказала она.
Форум также включает патриотические лекции. Кроме того, участники мероприятия создадут арт-объект – большое панно «Мы помним» из гвоздик. «Каждый участник сможет наклеить гвоздики. Потом мы его принесём в Дом молодёжи», – отметила Елизавета Зайцева.
В этом году основным моментом форума станет грантовая площадка от «Росмолодёжи». «Каждый участник может принять участие в этом конкурсе и может выиграть до миллиона рублей на свои проекты. У нас обширные тематики, каждый может попробовать себя в любом из направлений. Жителям Псковской области не нужно никуда ехать на другие форумы, чтобы участвовать в грантовом конкурсе», – пояснила она.
Также на площадку планируется привлечь спикеров от «Росмолодёжи», «Роспатриотцентра», Поискового движения России.
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