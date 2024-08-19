Арт-объект из гвоздик создадут на форуме «Мы помним» в Псковской области

17:21, 19 августа 2024, ПАИ

Как пройдёт Международный патриотический форум «Мы помним» в Печорском муниципальном округе, рассказала начальник отдела международных отношений и молодёжных проектов Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.

«Форум «Мы помним» будет проходить уже в четвёртый раз, это один из наших основных ежегодных форумов. Планируется более ста участников как из Псковской области, так и из Белоруссии. Хотим пригласить людей из Казахстана и Грузии. Мы сможем обменяться практиками по патриотическому воспитанию, наладить дальнейшее воспитание», – рассказала она.

Форум также включает патриотические лекции. Кроме того, участники мероприятия создадут арт-объект – большое панно «Мы помним» из гвоздик. «Каждый участник сможет наклеить гвоздики. Потом мы его принесём в Дом молодёжи», – отметила Елизавета Зайцева.

В этом году основным моментом форума станет грантовая площадка от «Росмолодёжи». «Каждый участник может принять участие в этом конкурсе и может выиграть до миллиона рублей на свои проекты. У нас обширные тематики, каждый может попробовать себя в любом из направлений. Жителям Псковской области не нужно никуда ехать на другие форумы, чтобы участвовать в грантовом конкурсе», – пояснила она.

Также на площадку планируется привлечь спикеров от «Росмолодёжи», «Роспатриотцентра», Поискового движения России.