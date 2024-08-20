Публикуем видео с места ДТП с участием «перевёртыша» на улице Леона Поземского в Пскове
Столкновение двух автомобилей произошло у дома №113 на улице Леона Поземского в Пскове. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Участники ДТП от медпомощи отказались.
Напомним, ранее, 13 августа, в Пскове в результате тройного ДТП на Рижском проспекте также произошло опрокидывание автомобиля. Видео с места ДТП – по ссылке.
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