Овчарку Алена Делона не усыпят вопреки предсмертному желанию актёра
Несмотря на предсмертное желание актёра Алена Делона, бельгийскую овчарку Лубо не усыпят, пишет «Коммерсантъ».
Родственники актёра сообщили, что переживания излишни и они смогут позаботиться о собаке.
Ранее сообщалось, что Алена Делона похоронят рядом с кладбищем его домашних животных.
Напомним, Алену Делону было 88 лет. Умер актёр 18 августа в кругу семьи в своём поместье, коммуне Души, в котором жил с 1970-х годов.
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21 августа 2024
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