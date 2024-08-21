Овчарку Алена Делона не усыпят вопреки предсмертному желанию актёра

11:53, 21 августа 2024, ПАИ

Несмотря на предсмертное желание актёра Алена Делона, бельгийскую овчарку Лубо не усыпят, пишет «Коммерсантъ».

Родственники актёра сообщили, что переживания излишни и они смогут позаботиться о собаке.

Ранее сообщалось, что Алена Делона похоронят рядом с кладбищем его домашних животных.

Напомним, Алену Делону было 88 лет. Умер актёр 18 августа в кругу семьи в своём поместье, коммуне Души, в котором жил с 1970-х годов.