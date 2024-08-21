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64 новых педагога начинают работу в школах Пскова – Алексей Несмашный

64 новых педагога приступят к работе в школах Пскова с началом нового учебном году, сообщил заместитель главы городской администрации города Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 августа.

Фото: ПАИ

«Нужно понимать, что эти учителя новые для нашей системы образования, для этого учебного года. Не все эти люди вчера были студентами, но таких тоже достаточно много – 24 молодых специалиста. <…> Немало специалистов переезжает из других районов области», – рассказал Алексей Несмашный.

По его словам, некоторые педагоги возвращаются в профессию, попробовав себя в каких-то других областях. «Что отрадно, в школах ждут и ценят своих специалистов. Эти отношения имеют большое значение, и люди возвращаются. Это немаленький объём. Поэтому мы тоже такое всегда приветствуем», – добавил гость радиоэфира.

Замглавы администрации также рассказал, что в этом году в Пскове будет открыто 97 первых классов. За парты в школах Пскова в новом учебном году сядут более 2,7 тысячи первоклассников.

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